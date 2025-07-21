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«Кливленд» интересуется Виктором Оладипо

2-й номер драфта-2013 привлек внимание «Кэвс».

Недавно Виктор Оладипо принял участие в закрытой тренировке в Лас-Вегасе, за которой наблюдали представители множества клубов НБА и европейских команд. По сообщению Криса Федора из cleveland.com, среди них был член руководства «Кливленда».

Утверждается, что владелец «Кэвальерс» Дэн Гилберт был большим поклонником Оладипо и даже хотел выбрать его под первым номером на драфте 2013 года, но в итоге клуб взял Энтони Беннетта.

Оладипо последний раз выходил на паркет в 2023 году в составе «Майами», когда в матче плей-офф против «Милуоки» получил разрыв сухожилия надколенника левого колена. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cleveland.com
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