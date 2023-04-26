Sportsdaily
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Медведева дает уроки ныряния, а Скопцова и Константинова исполняют «Моби Дика»: наши фигуристки отправились в отпуск на Мальдивы🌴😍👙

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Чтобы не скучать втроем, прихватили четвертого отпускника.

Фигуристки Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова отправились в совместный отпуск на Мальдивские острова.

Женя на правах старшей чемпионки начал всех поучать – нырянию на этот раз.

Настя и Стася исполнили что-то из «Моби Дика».

Ну и новые купальники были выгуляны на 100%.

8 комментариев

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AF
Константинова бильевой моделью еще лет 5 могла карьеру построить.
+9
0
+9
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АРХАТ
Константинова конечно статная дама.
Выразительное лицо - никаких лишних эмоций, ужимок, кривляний.
Ей бы в кино играть аристократических особ.
+5
0
+5
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Arty Novikoff
Девчонки созрели и готовы к приключениям )
+4
0
+4
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Алексей Полиенков
А мы что, радоваться за них должны?
0
0
0
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R_RB
Вот это я понимаю - русские девушки!
0
0
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Василий Иванов
Ответ Алексей Полиенков
А мы что, радоваться за них должны?
Завидовать должны.
0
0
0
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Донован хозяин НБА
Ответ R_RB
Вот это я понимаю - русские девушки!
Особенно армянка Медведева/Бабасян
0
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