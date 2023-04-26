8 комментариев

Чтобы не скучать втроем, прихватили четвертого отпускника.

Фигуристки Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова отправились в совместный отпуск на Мальдивские острова.

Женя на правах старшей чемпионки начал всех поучать – нырянию на этот раз.

Настя и Стася исполнили что-то из «Моби Дика».

Ну и новые купальники были выгуляны на 100%.