8 комментариев

Медведева дает уроки ныряния, а Скопцова и Константинова исполняют «Моби Дика»: наши фигуристки отправились в отпуск на Мальдивы🌴😍👙
Чтобы не скучать втроем, прихватили четвертого отпускника.
Фигуристки Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова отправились в совместный отпуск на Мальдивские острова.
Женя на правах старшей чемпионки начал всех поучать – нырянию на этот раз.
Настя и Стася исполнили что-то из «Моби Дика».
Ну и новые купальники были выгуляны на 100%.
Выразительное лицо - никаких лишних эмоций, ужимок, кривляний.
Ей бы в кино играть аристократических особ.