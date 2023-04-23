Фигуристка Алена Косторная дебютировала в роли модели.

В рамках «Estet Fashion Week» девушка приняла участие в модном показе, появившись в образе Харли Квинн.

Косторная рассказала, как решилась на подобный эксперимент:

«Меня пригласили, за что я очень благодарна. Это действительно незабываемый опыт для меня. Некоторое время назад я проходила подготовку в модельном агентстве, но не закончила ее, к сожалению, но мне было интересно попробовать и посмотреть.

Понятное дело, что у меня нет каких-то контрактов и прочего. Мне было интересно попробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта. И тут Алена Куклычева предложила попробовать себя на показе, ну я и подумала: «Почему бы и нет?» Тем более что я один из ее очень частых клиентов».