🤥 «Когда Алена выигрывала чемпионат Европы, то ее все устраивало». Александр Жулин осудил интервью Косторной про Тутберидзе
Все поддержали Тутберидзе.
Российский тренер Александр Жулин прокомментировал нашумевшее интервью Алены Косторной.
«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью. Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», - заявил специалист.
Напомним, что Косторная назвала методы Тутберидзе «конвейерными», где важен результат любой ценой.
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