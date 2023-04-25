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🤥 «Когда Алена выигрывала чемпионат Европы, то ее все устраивало». Александр Жулин осудил интервью Косторной про Тутберидзе

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Все поддержали Тутберидзе.

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал нашумевшее интервью Алены Косторной.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью. Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», - заявил специалист.

Напомним, что Косторная назвала методы Тутберидзе «конвейерными», где важен результат любой ценой.

1 комментарий

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Galym1968
Этери эти интервью просто не читает
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