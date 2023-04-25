Все поддержали Тутберидзе.

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал нашумевшее интервью Алены Косторной.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью. Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», - заявил специалист.

Напомним, что Косторная назвала методы Тутберидзе «конвейерными», где важен результат любой ценой.