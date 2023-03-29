Она хочет нам что-то сказать? Камила Валиева приняла участие в фотосессии в свадебных платьях 👰♀️🌸
Минута удивительной красоты.
Чемпионка Европы Камила Валиева вновь приняла участие в фотосессии, и на этот раз она предстала перед камерой в необычном образе.
Во время съемки фигуристка примерила несколько свадебных платьев от бренда Edem Couture, и выглядела она в них просто сказочно.
Пока Камиле только 16 лет, и она вряд ли собирается под венец, но ей определенно идут свадебные платья.
Понравилась ли вам Валиева в образе невесты?
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