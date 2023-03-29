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Она хочет нам что-то сказать? Камила Валиева приняла участие в фотосессии в свадебных платьях 👰‍♀️🌸

Камила Валиева Камила Валиева
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Минута удивительной красоты.

Чемпионка Европы Камила Валиева вновь приняла участие в фотосессии, и на этот раз она предстала перед камерой в необычном образе.

Во время съемки фигуристка примерила несколько свадебных платьев от бренда Edem Couture, и выглядела она в них просто сказочно.

Пока Камиле только 16 лет, и она вряд ли собирается под венец, но ей определенно идут свадебные платья.

Понравилась ли вам Валиева в образе невесты?

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