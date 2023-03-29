Что ей неподвластно?

Алина Загитова выложила в соцсетях несколько постов, где она демонстрирует свои музыкальные способности.

Первым делом олимпийская чемпионка сделала репост клипа Ани Щербаковой, на котором Алина играет «С днем рождения тебя».

Чуть позже Загитова снова села за музыкальный инструмент видимо вдохновившись восторженными отзывами фанатов.

Узнали хит?

И конец трилогии музыкальных постов пришел с небольшим отрывком урока вокала, как можно догадаться, ведь это GIF, а соответственно, без звука.

Фанаты фигуристки оценили старания девушки.

Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем.