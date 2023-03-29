Sportsdaily
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😰 «Ой, что щас начнется». Загитова занимается вокалом и играет на синтезаторе - фанаты в восторге. Алина умеет вообще все?

Алина Загитова Алина Загитова
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Что ей неподвластно?

Алина Загитова выложила в соцсетях несколько постов, где она демонстрирует свои музыкальные способности.

Первым делом олимпийская чемпионка сделала репост клипа Ани Щербаковой, на котором Алина играет «С днем рождения тебя».

Чуть позже Загитова снова села за музыкальный инструмент видимо вдохновившись восторженными отзывами фанатов.

Узнали хит?

И конец трилогии музыкальных постов пришел с небольшим отрывком урока вокала, как можно догадаться, ведь это GIF, а соответственно, без звука.

Фанаты фигуристки оценили старания девушки.

Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

1 комментарий

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MikhaL
Не хочу учиться, не хочу быть журналисткой, хочу песни петь и с диджеями танцы плясать.
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