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Обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично жду извинений». Тутберидзе прокомментировала слова президента МОК про Валиеву

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Большое интервью для французского L’Equipe.

Этери Тутберидзе в интервью L’Equipe вспомнила слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, сказанные им на Олимпиаде-2022.

«Я видел, как Валиеву встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже», — заявил Бах после проката произвольных программ на ОИ-2022.

Тутберидзе ответила президенту МОК:

«В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто этого не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу.

С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила её, почему она отпустила всё после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада – это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на её месте.

Терпеть не могу истерики и срывы спортсменов. Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично жду извинений».

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