🤯🤯🤯 Помните агента Коди Бэнкса? Вы не поверите, но теперь он - профессиональный автогонщик. В этом году проведет сезон в гонках серии NASCAR
И это в 37 лет!!!
Смотрели сериал «Малкольм в центре внимания» или фильм «Агент Коди Бэнкс»?
Даже, если нет, то вы наверняка вспомните это лицо, которое часто мелькало в подростковых комедиях начала 00-ых.
Это актер Фрэнки Муниз, который был особенно популярен, будучи подростком.
Самое интересное, что сейчас он - профессиональный автогонщик.
По данным Wide World Of Sports, в этом году он собирается участвовать в серии ARCA, принадлежащей NASCAR.
Муниз будет соревноваться в гонках на Ford Mustang, покоряя такие именитые трассы, как Дейтона и Талладега.
Ранее он участвовал в нескольких гонках знаменитостей, а также появлялся в сериях NASCAR более низкого уровня.
Таким образом, это будет его первый полный сезон в качестве гонщика.
Мотивация Муниза состоит в том, чтобы доказать своей семье, что люди могут верить в свои мечты и заново обрести себя.
Он сказал: «Переполненный волнением, оптимизмом и благодарностью я присоединяюсь к Rette Jones Racing для полного сезона в ARCA Menards Series в этом году.
С детства я мечтал заниматься гонками в NASCAR, и для меня было важно сотрудничать с командой, которая соответствовала моим долгосрочным целям и видению, предоставляя при этом все возможности для роста в качестве гонщика на полный рабочий день.
Я с нетерпением жду возможности не только продемонстрировать свои способности на трассе, но и показать своему сыну и семье, что значит быть приверженным своей мечте».
Доказал?
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