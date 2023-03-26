И это в 37 лет!!!

Смотрели сериал «Малкольм в центре внимания» или фильм «Агент Коди Бэнкс»?

Даже, если нет, то вы наверняка вспомните это лицо, которое часто мелькало в подростковых комедиях начала 00-ых.

Это актер Фрэнки Муниз, который был особенно популярен, будучи подростком.

Самое интересное, что сейчас он - профессиональный автогонщик.

По данным Wide World Of Sports, в этом году он собирается участвовать в серии ARCA, принадлежащей NASCAR.

Муниз будет соревноваться в гонках на Ford Mustang, покоряя такие именитые трассы, как Дейтона и Талладега.

Ранее он участвовал в нескольких гонках знаменитостей, а также появлялся в сериях NASCAR более низкого уровня.

Таким образом, это будет его первый полный сезон в качестве гонщика.

Мотивация Муниза состоит в том, чтобы доказать своей семье, что люди могут верить в свои мечты и заново обрести себя.

Он сказал: «Переполненный волнением, оптимизмом и благодарностью я присоединяюсь к Rette Jones Racing для полного сезона в ARCA Menards Series в этом году.

С детства я мечтал заниматься гонками в NASCAR, и для меня было важно сотрудничать с командой, которая соответствовала моим долгосрочным целям и видению, предоставляя при этом все возможности для роста в качестве гонщика на полный рабочий день.

Я с нетерпением жду возможности не только продемонстрировать свои способности на трассе, но и показать своему сыну и семье, что значит быть приверженным своей мечте».

Доказал?