Валиева выложила ранее неопубликованное фото в алом платье. Фанаты не верят, что там изображена она
«Сама на себя не похожа».
Камила Валиева выложила на своем телеграм-канале ранее неопубликованный кадр из недавней фотосессии.
Ранее фигуристка делилась своими фото в белом платье:
Но теперь оказалось, что в той фотосессии Камила примеряла на себя не один образ. Также спортсменка снялась в алом платье, позируя в тени.
Фотографу Алисе Аслановой удалось сделать такой кадр, что Камилу даже сложно узнать. Многие поклонники в комментариях отметили эту деталь.
💬 «Я сначала ее не узнала!»
💬 «А это точно Камила?»
💬 «Сама на себя не похожа».
💬 «Камилочка, как же ты выросла, даже не узнать».
💬 «Обалденное перевоплощение, она выглядит так по-другому».
А вы узнали Камилу?
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