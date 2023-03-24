Sportsdaily
Блог

Валиева выложила ранее неопубликованное фото в алом платье. Фанаты не верят, что там изображена она

Камила Валиева Камила Валиева
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

«Сама на себя не похожа».

Камила Валиева выложила на своем телеграм-канале ранее неопубликованный кадр из недавней фотосессии.

Ранее фигуристка делилась своими фото в белом платье:

Но теперь оказалось, что в той фотосессии Камила примеряла на себя не один образ. Также спортсменка снялась в алом платье, позируя в тени.

Фотографу Алисе Аслановой удалось сделать такой кадр, что Камилу даже сложно узнать. Многие поклонники в комментариях отметили эту деталь.

💬 «Я сначала ее не узнала!»

💬 «А это точно Камила?»

💬 «Сама на себя не похожа».

💬 «Камилочка, как же ты выросла, даже не узнать».

💬 «Обалденное перевоплощение, она выглядит так по-другому».

А вы узнали Камилу?

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pas33pas
Фото красивое, но на самом деле не узнать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий