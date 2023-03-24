«Сама на себя не похожа».

Камила Валиева выложила на своем телеграм-канале ранее неопубликованный кадр из недавней фотосессии.

Ранее фигуристка делилась своими фото в белом платье:

Но теперь оказалось, что в той фотосессии Камила примеряла на себя не один образ. Также спортсменка снялась в алом платье, позируя в тени.

Фотографу Алисе Аслановой удалось сделать такой кадр, что Камилу даже сложно узнать. Многие поклонники в комментариях отметили эту деталь.

💬 «Я сначала ее не узнала!»

💬 «А это точно Камила?»

💬 «Сама на себя не похожа».

💬 «Камилочка, как же ты выросла, даже не узнать».

💬 «Обалденное перевоплощение, она выглядит так по-другому».

А вы узнали Камилу?