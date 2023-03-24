Уже третья встреча в этом году.

Ежегодно в России под Новый год проводится благотворительная акция «Елка желаний». Дети могут написать на сайте о своих мечтах, и, возможно, кто-то сможет их исполнить.

Валиева тоже участвует в этой программе, и в 2023 году Камила уже встречалась с двумя фанатами, чьим желанием было увидеть фигуристку вживую.

В конце декабря 16-летняя спортсменка пообещалась с Лизой Чеблоковой, болеющей ДЦП, а в начале февраля Алиса посетила тренировку Валиевой.

Но, конечно же, мечтающих встретиться с Камилой намного больше, поэтому фигуристка продолжает исполнять новогодние желания, несмотря на то, что уже наступил март.

Пару дней назад Валиева приняла на тренировке Алису Рогову, которая тоже надеялась на встречу со своим кумиром.

Юная поклонница получила автограф от Камилы, и они вместе позанимались на льду.

Наверняка Валиева на этом не остановится, ведь в России есть еще сотни ребят, мечтающих о встрече с ней.