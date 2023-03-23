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🤔 Экс-звезда НБА Аренас сказал, что соперники не боятся Леброна. Дело в результативности

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Ему ли не знать...

Экс-звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что соперники не боятся Леброна Джеймса, потому что он разносторонний игрок.

«Кто-нибудь боялся Мэджика Джонсона? Нет. Кто-нибудь боялся Джона Стоктона или Карла Мэлоуна? Нет. Страх возникает от способностей игрока в атаке.

Майкла Джордана боялись. Аллена Айверсона боялись. Коби Брайанта боялись. Боятся того, кто способен набрать от 30 до 70 очков за матч.

Леброн Джеймс – разносторонний игрок. Он может набрать 40 очков, но это другие 40 очков. Я не боюсь того, который наберет 29+9+9, я боюсь того, который может набрать 60, если я буду невнимателен», – сказал Аренас.

Напомним, что в 2021 году Аренас назвал Леброна самым тупым человеком на свете.

2 комментария

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Чудинов Дмитрий
Логика понятна: когда лично из тебя делают клоуна в защите - стремно; а когда тот, против кого защищаешься, через тебя свободно отдаёт ассисты под кольцо или на треху, то ты вроде как и не сильно виноват - это ж там кто-то другой не удержал своего ))) Логика единала, которому похер на итоговый счёт.
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Dmitry Trepov
Карибои конечно не могли своего кумира не вставить, Ирвинг его чень боялся в 7й игре, аж коленки тряслись)
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