Ему ли не знать...

Экс-звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что соперники не боятся Леброна Джеймса, потому что он разносторонний игрок.

«Кто-нибудь боялся Мэджика Джонсона? Нет. Кто-нибудь боялся Джона Стоктона или Карла Мэлоуна? Нет. Страх возникает от способностей игрока в атаке.

Майкла Джордана боялись. Аллена Айверсона боялись. Коби Брайанта боялись. Боятся того, кто способен набрать от 30 до 70 очков за матч.

Леброн Джеймс – разносторонний игрок. Он может набрать 40 очков, но это другие 40 очков. Я не боюсь того, который наберет 29+9+9, я боюсь того, который может набрать 60, если я буду невнимателен», – сказал Аренас.

Напомним, что в 2021 году Аренас назвал Леброна самым тупым человеком на свете.