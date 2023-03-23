Sportsdaily
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🔞😳 «3 раза в неделю – это ничто». Бывшая жена Скотти Пиппена рассказала о своей сексуальной жизни с легендой НБА

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Ларса Пиппен, бывшая супруга легенды НБА Скотти Пиппена, в эфире телепередачи рассказала о своих романтических отношениях с баскетболистом.

«3 раза в неделю – это ничто. Мы со Скотти занимались сексом 4 раза в день на протяжении 23-х лет. Клянусь. Даже на выезде мы были неразлучны. У нас был частный самолет, я путешествовала с детьми», – рассказала Ларса.

В данный момент 48-летняя телезвезда встречается с Маркусом Джорданом. Недавно она заявила, что сменит свою фамилию в случае помолвки с сыном 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Я бы определенно изменила свою фамилию, если бы вышла замуж, это точно. Я, на самом деле, не хочу говорить о нас с Маркусом. Мне кажется, что мне удобно это обсуждать. Я была со Скотти в прошлом году, когда он играл с Майклом, который переживал развод, поэтому я никогда не встречала его жену, никогда не встречала его детей».

2 комментария

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scorp19
Но Скотти постарел, сил поубавилось и решила сменить дрын на более свежий и голодный.
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Никола Тесла
Какой лев этот тигр Скотти!
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