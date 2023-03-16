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Виктория Синицина поделилась новыми кадрами со свадьбы с Никитой Кацалаповым

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Виктория Синицина в социальных сетях поделилась ранее неопубликованными кадрами со свадьбы с Никитой Кацалаповым.

Виктория и Никита поженились 2 октября 2022 года, а стали вместе кататься весной 2014-го. Их пару восприняли неоднозначно, поскольку ради того, чтобы танцевать с Викторией, Никита оставил Елену Ильиных – их дуэт считался очень перспективным.

Постепенно Вика и Никита завоевали и награды, и доверие публики. В 2021 году они выиграли чемпионат мира, а на Олимпиаде в Пекине уступили лишь лидерам —Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

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