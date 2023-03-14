Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова прокомментировала эпизод, произошедший на Олимпиаде 2002 года с Евгением Плющенко.

Напомним, что Евгений завалил первый свой прыжок в короткой программе, а потом уверял, что подвергся гипнозу со стороны Рудольфа Загайнова – психолога, сотрудничавшего с Алексеем Ягудиным.

«Если бы психологическая устойчивость была развита, то неэкологичный способ воздействия бы не сработал. Когда спортсмен уже опытный и все необходимые ментальные навыки сформированы, он осознан. Он не может влиять на ситуацию, но способы реагирования он может выработать, понимать в моменте, как будет более эффективно. Просто Евгений был молод и не мог контролировать такие моменты», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».