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Деньги из воздуха: бывший боец UFC Пейдж ВанЗант продала свою первую «карту поцелуев» за 13 000 долларов

Пейдж ВанЗант Пейдж ВанЗант
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Пусть Пейдж ВанЗант уже не участвует в боях, но бывшая звезда UFC все же нашла способ хорошо заработать.

За время карьеры в UFC Пейдж проиграла четыре из пяти боев, в том числе три из последних четырех, но завоевала сердца поклонников.

28-летняя девушка нашла альтернативные способы заработать деньги. ВанЗант ненадолго появилась в промоушене профессионального рестлинга AEW, также у нее множество подписчиков на OnlyFans, а недавно она нашла еще один источник дохода.

Ванзант сообщила в социальных сетях, что она продала «Карту поцелуев», написав: «Спасибо всем, кто сделал ставку, это был действительно крутой опыт для меня».

По данным TMZ, бывшая звезда UFC получила 102 заявки на покупку уникальной карточки, а победитель заплатил 13 000 долларов.

Помимо того заработка при очень небольших усилиях, Пейдж еще и помогает своему мужу, бойцу Bellator Остину Вандерфорду.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, женившийся на ВанЗант в 2018 году, запустил собственный бизнес по продаже и продаже спортивных карточек.

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