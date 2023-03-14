Пусть Пейдж ВанЗант уже не участвует в боях, но бывшая звезда UFC все же нашла способ хорошо заработать.

За время карьеры в UFC Пейдж проиграла четыре из пяти боев, в том числе три из последних четырех, но завоевала сердца поклонников.

28-летняя девушка нашла альтернативные способы заработать деньги. ВанЗант ненадолго появилась в промоушене профессионального рестлинга AEW, также у нее множество подписчиков на OnlyFans, а недавно она нашла еще один источник дохода.

Ванзант сообщила в социальных сетях, что она продала «Карту поцелуев», написав: «Спасибо всем, кто сделал ставку, это был действительно крутой опыт для меня».

По данным TMZ, бывшая звезда UFC получила 102 заявки на покупку уникальной карточки, а победитель заплатил 13 000 долларов.

Помимо того заработка при очень небольших усилиях, Пейдж еще и помогает своему мужу, бойцу Bellator Остину Вандерфорду.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, женившийся на ВанЗант в 2018 году, запустил собственный бизнес по продаже и продаже спортивных карточек.