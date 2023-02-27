😠👊🏿 Дрэймонд Грин призвал отменить «Месяц истории чернокожих», добавив: «Преподавайте мою историю круглый год!»
«Black History Month» проводится каждый февраль.
Дрэймонд Грин призвал закончить проводить «Black History Month» (Месяц истории чернокожих), предложив вместо этого активно заниматься просвещением круглый год.
Звезда НБА выступила с громкой речью перед журналистами после победы «Голден Стэйт» над «Портлендом».
Месяц истории чернокожих в США проводится в течение всего февраля - самого короткого месяца года.
Грин сказал: «Я не слушаю Джорджа Клинтона каждый день, но мне хотелось бы вернуться к «Black History Month».
У нас есть губернаторы, которые хотят забрать нашу историю из школ, и я не собираюсь быть дураком, который скажет: «Да, мы можем отмечать этот месяц целых 28 дней!
Я хотел бы избавиться от этого. Мы вносим изменения в мир, но не можем говорить о людях».
Добавим, что губернатор Флориды Рон Десантис в январе заблокировал увеличение национального курса изучения истории чернокожих в средних школах.
По данным ACLU, было использовано 30 законодательных органов штатов для сокращения курса по истории чернокожих, а также были исключены сотни книг по расовой истории.
Грин, который был одет в футболку с надписью «Построено черной историей», дал понять, что недоволен месячным празднованием истории чернокожих людей.
Звезда «Уорриорз» заявил, что его не устраивает «утешительный приз» в виде месяца изучения жизни чернокожих.
Он добавил: «В какой-то момент нужно избавиться от «Black History Month».
Не уничтожайте историю чернокожих, как они пытаются это сделать. Нет, преподавайте мою историю с 1 января по 31 декабря, а затем делайте это снова. И снова. И снова. И снова.
Это то, что я хочу увидеть».
Этот праздник ежегодно отмечается в феврале в США и Канаде. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.
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