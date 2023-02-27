«Black History Month» проводится каждый февраль.

Дрэймонд Грин призвал закончить проводить «Black History Month» (Месяц истории чернокожих), предложив вместо этого активно заниматься просвещением круглый год.

Звезда НБА выступила с громкой речью перед журналистами после победы «Голден Стэйт» над «Портлендом».

Месяц истории чернокожих в США проводится в течение всего февраля - самого короткого месяца года.

Грин сказал: «Я не слушаю Джорджа Клинтона каждый день, но мне хотелось бы вернуться к «Black History Month».

У нас есть губернаторы, которые хотят забрать нашу историю из школ, и я не собираюсь быть дураком, который скажет: «Да, мы можем отмечать этот месяц целых 28 дней!

Я хотел бы избавиться от этого. Мы вносим изменения в мир, но не можем говорить о людях».

Добавим, что губернатор Флориды Рон Десантис в январе заблокировал увеличение национального курса изучения истории чернокожих в средних школах.

По данным ACLU, было использовано 30 законодательных органов штатов для сокращения курса по истории чернокожих, а также были исключены сотни книг по расовой истории.

Грин, который был одет в футболку с надписью «Построено черной историей», дал понять, что недоволен месячным празднованием истории чернокожих людей.

Звезда «Уорриорз» заявил, что его не устраивает «утешительный приз» в виде месяца изучения жизни чернокожих.

Он добавил: «В какой-то момент нужно избавиться от «Black History Month».

Не уничтожайте историю чернокожих, как они пытаются это сделать. Нет, преподавайте мою историю с 1 января по 31 декабря, а затем делайте это снова. И снова. И снова. И снова.

Это то, что я хочу увидеть».

Этот праздник ежегодно отмечается в феврале в США и Канаде. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.