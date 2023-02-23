Тишинаааа.

Во время шоу данков на матче всех звезд НБА произошел курьезный случай.

Один из участников забил данк, но похоже, что никто это не оценил. Очень неловко.

Баскетболист должен был не просто забить мяч, но и забрать записку, прикрепленную к внутренней стороне сетки.

💭 «Должно быть, это выглядело по-другому в его голове».

💭 «Бро положил руку в кольцо, будто это была банка Pringles».

💭 «Он действительно думал, что получит 50 баллов за тот же данк, который он только что делал, но не получил 50?».