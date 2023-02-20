😱 Безумная драма на ЧМ по кроссу. Эфиопку-рекордсменку отделяли от золота 30 метров, но она потеряла сознание 😧

Кошмарный день в жизни Летесенбет Гидей.

Многократная чемпионка мира по кроссу эфиопка Летесенбет Гидей упала в обморок на финишной прямой во время забега на ЧМ.

За несколько десятков метров до финиша Гидей лидировала, но уступила первое место кенийке Биатрис Чебет. После того, как Чебет вырвалась в лидеры, Гидей упала в обморок.

Эфиопская спортсменка не могла подняться самостоятельно, поэтому ей помогли два представителя организационного комитета. Результат спортсменки не засчитали, а Чебет стала чемпионкой мира.

Эфиопка написала в соцсетях: «У меня все хорошо. Спасибо за вашу заботу. Я вернусь. Сегодня была хорошая гонка с грустным концом для меня. Я возьму ваше добро в светлое будущее».

Отметим, что Гидей трижды выигрывала чемпионат мира по кроссу. Также она является бронзовым призером Олимпиады в Токио в беге на 10 000 метров. Эфиопке принадлежат мировые рекорды в беге на 5 000 и 10 000 метров, а также в полумарафоне.

Невероятно обидно.