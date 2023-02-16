💵 250 000 тысяч долларов за бутылку водки? Легко! Блогер Джейк Пол придумал новый способ рекламы - татуировки 😏

Взял наликом.

Джейк Пол заработал четверть миллиона долларов наличными за свою последнюю татуировку - бутылку водки.

Скоро ютубер встретится с давним соперником - Томми Фьюри. Бой пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Полу сказали, что он получит мировой рейтинг, если ему удастся победить младшего брата чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Тем не менее, это не мешает Полу зарабатывать огромные деньги. Совсем недавно он получил 250 000 долларов только за то, что нанес новую татуировку с изображением бутылки водки «Au».

26-летний блогер принял предложение диджея Чарли Слота, который является совладельцем фирмы по производству алкогольной продукции, и британский диджей заплатил американцу наличными.

В видео Пол говорит, что собирается выпить немного водки, когда победит Фьюри.

Совладельцем бизнеса является Чарли Морган, который является сыном директора «Суонси». Стоимость водочного бренда оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов.