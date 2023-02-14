🙇 🐧 «Нам нужно в ножки поклониться шведской лаборатории». Елена Вайцеховская о деле Валиевой

Все могло быть еще хуже?

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне, спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем телеграмм-канале порассуждала о допинг случае Камилы Валиевой.

«Слушаю очередной подкаст «Чистый хвост» о деле Камилы Валиевой и думаю вот о чём: почти все обсуждения на эту тему не обходятся без упоминания шведской лаборатории, неоправданно затянувшей исследование пробы Камилы, из-за чего на голову фигуристки свалился весь тот ужасный олимпийский позор, который так или иначе продолжается до сих пор.

А теперь давайте просто себе представим, что лаборатория сработала бы чётко и в срок. Проба «А» — позитив. Проба «Б» — позитив. Что в этом случае предпринимает любое спортивное руководство? Правильно. Спортсмен немедленно выводится из состава сборной, а все разбирательства переносятся на более поздний срок.

То есть в этом случае у Валиевой не было бы ни чемпионата Европы, ни Олимпийских игр. Вообще не было бы. И это реально был бы позор для всего российского ФК — так проколоться со спортсменкой, которую на протяжении двух лет целенаправленно (что очевидно) вели к титулу двукратной олимпийской чемпионки.

Получается, шведской лаборатории нужно просто в ножки поклониться за то, что благодаря их действиям у Камилы как минимум сохраняется шанс быть оправданной и получить свою олимпийскую медаль».

Согласны?