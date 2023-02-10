🎥 Видео: Чарльз Оливейра поздравил Махачева с победой. Ислам защищал титул, который выиграл как раз у бразильца 🫡

Дружелюбное UFC.

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра встретились за кулисами после победы россиянина в главном бою UFC 284 в Австралии.

В поединке с Александром Волкановским, Ислам Махачев защищал титул в легком весе, который он выиграл у Чарльза Оливейры на UFC 280 в октябре прошлого года. Россиянин одержал уверенную победу над «Великим» единогласным решением судей.

После боя Махачев мило пообщался со своим бывшим соперником Оливейрой. «Ду Бронкс» передал несколько слов дагестанцу через переводчика, прежде чем они оба пожали друг другу руки и обнялись.

У Оливейры и Махачева никогда не было личной вражды, но все же имела место небольшая напряженность. Бразилец жаловался на неуважение со стороны команды Махачева, в то время как последняя отрицала проявление какой-либо агрессии.

Оливейра сразится с Бенеилом Дариушем на UFC 288.