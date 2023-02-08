🎥 Фьюри пропустил пресс-конференцию с Полом. Джейк выдал огненную речь и устроил битву взглядов с плакатом Томми

25 февраля в Саудовской Аравии пройдет бой Джейка Пола и Томми Фьюри.

Перед поединком состоялась пресс-конференция боксеров, которую по неназванным причинам пропустил британский спортсмен. Пол такое поведение счел непрофессиональным. Джейк выдал огромную тираду о сопернике:

«Я уже привык к его поведению, он непрофессионален, ведет себя как чокнутый. Я собираюсь доказать, что он не серьезен и как бизнесмен, и как боец. Поэтому наш бой называется «правда». Эта самая правда выйдет наружу. Ему придется ответить за свои выходки. Он облажался, подвел стольких людей, это неуважительно. Здесь собрались одни из самых громких имен в боксе, крупнейшие промоутеры и самые влиятельные люди в мире. А он не появился из-за каких-то личных обстоятельств. У всех нас есть личные дела! Когда вы подписываетесь на что-то, вы берете на себя некое обязательство, вот о чем я говорю. Я просто вновь убедился в том, что он боится».

На пресс-конференции все же состоялась битва взглядов. Правда, соперником Пола выступил портрет Томми. Гигантскому постеру даже досталась пощечина от Джейка.

Американец сделал такой прогноз на поединок:

«Я нокаутирую его в четвертом раунде или еще раньше. Ставлю на это свой дом».

Надеемся, что сам бой Фьюри не пропустит.