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🤔 Как там Липницкая? Прекрасно: выступает в ледовом шоу «Золушка» и радует поклонников фотографиями дочери

Юлия Липницкая Юлия Липницкая
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Муж мобилизован, а в остальном - полный порядок.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая старается не афишировать свою личную жизнь, и редко публикует снимки маленькой дочери.

Тем не менее, учитывая, что звездная мама малышки выступала в ледовом шоу «Золушка», девочка повсюду сопровождала Юлию и часто мелькала в соцсетях.

Липницкая стала мамой летом 2020 года, и новость об этом была неожиданностью для фанатов. Дело в том, что фигуристка умудрилась скрыть свою беременность от посторонних, рассказав о прибавлении в семье лишь спустя месяц после рождения дочери.

От принцессы глаз не оторвать. Фото повзрослевшей дочери Юлии Липницкой

По мнению поклонников, Каталина с каждым днем становится все больше и больше похожа на маму.

Напомним, что отцом девочки является спортсмен Владислав Тарасенко. Юлия и ее избранник вместе уже много лет, но отношения стараются не афишировать. Владислав также посвятил всю жизнь фигурному катанию, но не смог добиться таких внушительных успехов, как Юлия.

От принцессы глаз не оторвать. Фото повзрослевшей дочери Юлии Липницкой

Напомним, что в 2017-м году Липницкая закончила профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Сейчас Юлия зарабатывает на жизнь участием в ледовых шоу и тренерской деятельностью.

Фото - соцсети Липницкой.

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