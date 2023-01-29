🤔 Как там Липницкая? Прекрасно: выступает в ледовом шоу «Золушка» и радует поклонников фотографиями дочери

Муж мобилизован, а в остальном - полный порядок.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая старается не афишировать свою личную жизнь, и редко публикует снимки маленькой дочери.

Тем не менее, учитывая, что звездная мама малышки выступала в ледовом шоу «Золушка», девочка повсюду сопровождала Юлию и часто мелькала в соцсетях.

Липницкая стала мамой летом 2020 года, и новость об этом была неожиданностью для фанатов. Дело в том, что фигуристка умудрилась скрыть свою беременность от посторонних, рассказав о прибавлении в семье лишь спустя месяц после рождения дочери.

По мнению поклонников, Каталина с каждым днем становится все больше и больше похожа на маму.

Напомним, что отцом девочки является спортсмен Владислав Тарасенко. Юлия и ее избранник вместе уже много лет, но отношения стараются не афишировать. Владислав также посвятил всю жизнь фигурному катанию, но не смог добиться таких внушительных успехов, как Юлия.

Напомним, что в 2017-м году Липницкая закончила профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Сейчас Юлия зарабатывает на жизнь участием в ледовых шоу и тренерской деятельностью.

Фото - соцсети Липницкой.