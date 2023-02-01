Sportsdaily
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🤤😍 «Пойдем со мной». Косторная продолжает зажигать на Кубе со своим будущим партнером по парному фигурному катанию

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Алена Косторная Алена Косторная
Фигурное катание Фигурное катание

Пошли бы за ней?

Несмотря на затянувшийся соревновательный перерыв, Алена Косторная продолжает радовать своих фанатов.

Мы уже писали, что девушка представила публике своего будущего партнера Георгия Куницу, который составил ей компанию на солнечном острове.

Теперь же Алена просто наслаждается карибским теплом, приглашая нас разделить эту радость.

Признавайтесь, завидуете?

13 комментариев

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Этери горячая
Ответ semv
Как же хороши девушки без всех этих искусственных губ, поп, грудей! Просто красотка!
Алина должна тебя слушать.
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Этери горячая
сексуальная женщина

У Георгия не останется сил!
0
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Маргарита В Сафронова
Красавица нереальнпя. И видно, что спортивная форма отличная.
0
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Woootz
Ответ semv
Как же хороши девушки без всех этих искусственных губ, поп, грудей! Просто красотка!
В одно время стоял шум насчет увеличения губ Алены. Надеюсь, что попа и груди настоящие)))
+1
0
+1
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Эдуард Прокопьев
Ответ semv
Как же хороши девушки без всех этих искусственных губ, поп, грудей! Просто красотка!
Она же губы делала вроде
+2
-1
+1
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Эдуард Прокопьев
Ну и чего все накинулись после видеоинтервью, что она толстая?
0
0
0
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Juliana11
Ответ Диванный эксперт
Про Кубу мой первый и единственный пост на sports.ru Autentica Cuba http://www.sports.ru/tribuna/blogs/novichki/655857.html?sl=1. Такое сильное впечатление я получил от посещения этой страны, что даже накалякал тут)
У меня родственница работает в Варадеро в отеле администратором
0
0
0
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Милиана
Очень,очень красиво))Просто рада за неё.
+3
-1
+2
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Stigmata
Спасибо Гоше за прямые руки) Повезло Алене с фотографом, надеюсь, с партнером тоже
+5
0
+5
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Диванный эксперт
Про Кубу мой первый и единственный пост на sports.ru Autentica Cuba http://www.sports.ru/tribuna/blogs/novichki/655857.html?sl=1. Такое сильное впечатление я получил от посещения этой страны, что даже накалякал тут)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
semv
Как же хороши девушки без всех этих искусственных губ, поп, грудей! Просто красотка!
+19
-1
+18
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заляпут
Не знаю кто это, но на Кубе круто отдыхать, кто не был и у кого есть возможность, всем советую !
+5
-1
+4
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Enchanter WIZZARD
Пошел бы))
+2
-2
0
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