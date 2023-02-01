🤤😍 «Пойдем со мной». Косторная продолжает зажигать на Кубе со своим будущим партнером по парному фигурному катанию
Пошли бы за ней?
Несмотря на затянувшийся соревновательный перерыв, Алена Косторная продолжает радовать своих фанатов.
Мы уже писали, что девушка представила публике своего будущего партнера Георгия Куницу, который составил ей компанию на солнечном острове.
Теперь же Алена просто наслаждается карибским теплом, приглашая нас разделить эту радость.
Признавайтесь, завидуете?
У Георгия не останется сил!