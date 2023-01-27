3 года назад трагически погиб Кобе Брайант ⭐. Мир вспоминает легенду баскетбола, изменившую спорт 😪
Фанат «Милана» и Месси.
26 января 2020 года Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с Кобе погибла его 13-летняя дочь.
Мир вспоминает легендарного баскетболиста, который вписал свое имя не только в историю «Лос-Анджелес Лейкерс», но и всего спорта.
«Настоящий баскетбольный гигант с сердцем Россонери. Вспоминаем Коби Брайанта», - написал «Милан», который Кобе поддерживал всю свою жизнь.
«Барселона» тоже не забыла про легенду баскетбола - Коби часто называл Месси лучшим футболистом в мире.
Пожалуй, что это самое забавное интервью с Брайантом. Он даже ответил на испанском!
Баскетболиста вспоминают и в американском футболе.
Вы в курсе, что Коби играл за «Доджерс»? Даже успел показать свой бросок.
Первый матч звезд Кобе Брайанта получился незабываемым.
Покойся с миром, легенда.
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