🎵 Валиева снимется в клипе у Натальи Подольской. А вы знали, что у Камилы уже был подобный опыт? Девушка засветилась в клипе автора хита «Венера-Юпитер»

Наша чемпионка играла фанатку Вани Дмитриенко 😶.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской на композицию «Не отвернусь».

Об этом сообщила певица в эфире «Нового радио». Она также рассказала, что во время написания песни черпала вдохновение в наших спортсменах, в частности фигуристах.

По словам Подольской, съемки будут проходить ночью 29 января на катке.

«Песня для меня очень-очень сердечная. Я ее записывала, когда шел проект «Ледниковый период», который вдохновил меня на идею будущего клипа.

Я очень прониклась жизнью спортсменов, наших чемпионов, наших ребят, у которых сейчас забрали цель вообще жизни — забрали Олимпиаду, флаг, медали. Обвиняют в допинге, потом отменяют эти обвинения. У них сейчас жизнь такая сложная.

У меня огромная радость и счастье. В это воскресенье мы снимаем клип на эту песню, в котором согласилась принять участие Камила Валиева.

Камила будет в этом клипе играть главную героиню. Для меня это такое счастье и трепет! Я в предвкушении. Снимать будем ночью. Съемочной площадкой будет каток», — сказала певица.

В прошлом году Валиева снялась в клипе певца Вани Дмитриенко.