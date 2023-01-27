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🎵 Валиева снимется в клипе у Натальи Подольской. А вы знали, что у Камилы уже был подобный опыт? Девушка засветилась в клипе автора хита «Венера-Юпитер»

Камила Валиева Камила Валиева
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Наша чемпионка играла фанатку Вани Дмитриенко 😶.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской на композицию «Не отвернусь».

Об этом сообщила певица в эфире «Нового радио». Она также рассказала, что во время написания песни черпала вдохновение в наших спортсменах, в частности фигуристах.

По словам Подольской, съемки будут проходить ночью 29 января на катке.

«Песня для меня очень-очень сердечная. Я ее записывала, когда шел проект «Ледниковый период», который вдохновил меня на идею будущего клипа.

Я очень прониклась жизнью спортсменов, наших чемпионов, наших ребят, у которых сейчас забрали цель вообще жизни — забрали Олимпиаду, флаг, медали. Обвиняют в допинге, потом отменяют эти обвинения. У них сейчас жизнь такая сложная.

У меня огромная радость и счастье. В это воскресенье мы снимаем клип на эту песню, в котором согласилась принять участие Камила Валиева. 

Камила будет в этом клипе играть главную героиню. Для меня это такое счастье и трепет! Я в предвкушении. Снимать будем ночью. Съемочной площадкой будет каток», — сказала певица.

В прошлом году Валиева снялась в клипе певца Вани Дмитриенко.

16 комментариев

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vicosmic
про клип вани дмитриенко не возможно было не знать, потому что спортс посвятил этому событию миллион новостей
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cupof
Клим Чугункин злописуч...
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Кошка Матраскина
Кто-то ещё смотрит клипы,тем более Подольской?
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Александр Бородин
Ответ Tresk2
Кто такая Наталья Подольская?
Выпускница Фабрики звезд, участница Евровидения
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nina1212
Ответ Вадим Сидоров
Дмитриенко это тот который у Малышевой был в праздничной передаче "Здоровье", всё что знаю)
а кто такая Малышева? Кто ее смотрит?
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Grossmeister38_rus
Валиева , которая ДОПИНГ употребляла?
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-4
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Лариса Стародубцева
Пошла в шоубиз. Каждый хочет словить хайп .Ну удачи ..
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-1
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IrinaKin
Ответ ЧакСевернаяКорея
Редакция и блогеры! Вы,хоть пишите,кто эти персонажи - Подольская,Дмитриенко...Кто их слушает или,не приведи Господь,смотрит?
Наталья Подольская это жена Владимира Преснякова (если вы его знаете). Я ее узнала на последнем Ледниковом периоде, она каталась с Соловьевым. Но не знал что она певица), думала актриса как все там
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KMR
Был опыт пробивать дно
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Вадим Сидоров
Дмитриенко это тот который у Малышевой был в праздничной передаче "Здоровье", всё что знаю)
0
-1
-1
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ЧакСевернаяКорея
Редакция и блогеры! Вы,хоть пишите,кто эти персонажи - Подольская,Дмитриенко...Кто их слушает или,не приведи Господь,смотрит?
+5
-4
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Лакс
автор, засветилась употребляют когда пишут о случайном попадании в кадр, а не о случае когда она главный персонаж в клипе.
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Камаз Арбузов
Удачи, красотка!
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IrinaKin
песня крайне примитивная
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sabina_katarina
Серьёзно, 40 лайков за 14 минут? И вот ради таких постов убили раздел ФК?
+6
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Tresk2
Кто такая Наталья Подольская?
+2
-3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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