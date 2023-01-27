🎵 Валиева снимется в клипе у Натальи Подольской. А вы знали, что у Камилы уже был подобный опыт? Девушка засветилась в клипе автора хита «Венера-Юпитер»
Наша чемпионка играла фанатку Вани Дмитриенко 😶.
Олимпийская чемпионка Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской на композицию «Не отвернусь».
Об этом сообщила певица в эфире «Нового радио». Она также рассказала, что во время написания песни черпала вдохновение в наших спортсменах, в частности фигуристах.
По словам Подольской, съемки будут проходить ночью 29 января на катке.
«Песня для меня очень-очень сердечная. Я ее записывала, когда шел проект «Ледниковый период», который вдохновил меня на идею будущего клипа.
Я очень прониклась жизнью спортсменов, наших чемпионов, наших ребят, у которых сейчас забрали цель вообще жизни — забрали Олимпиаду, флаг, медали. Обвиняют в допинге, потом отменяют эти обвинения. У них сейчас жизнь такая сложная.
У меня огромная радость и счастье. В это воскресенье мы снимаем клип на эту песню, в котором согласилась принять участие Камила Валиева.
Камила будет в этом клипе играть главную героиню. Для меня это такое счастье и трепет! Я в предвкушении. Снимать будем ночью. Съемочной площадкой будет каток», — сказала певица.
В прошлом году Валиева снялась в клипе певца Вани Дмитриенко.
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