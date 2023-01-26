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📹«За деньги – да». Под какую песню Тюкавин катался бы на льду и кому круче забить из топов РПЛ? Ответы на все вопросы у Жени Медведевой

Евгения Медведева Евгения Медведева
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Фигурное катание Фигурное катание

Евгения Медведева в рамках проекта «Футбольное катание» побеседовала с игроком «Динамо» Константином Тюкавиным.

Женя приехала на сборы к команде, понаблюдала за тренировкой, рассекретила фирменное приветствие Тюкавина, Захаряна и Гладышева, выяснила, что у Константина были проблемы с поведением, и он мог вылететь из «Динамо».

Тюкавин рассказал Медведевой и о кумире своего детства:

«С детства моим кумиром был Криштиану Роналду. Если говорить по поводу его нового клуба, то видимо он уже заканчивает карьеру. Мне он нравился в основном, когда он выступал за «Реал». Когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», я уже не так следил», — признался Тюкавин Жене.

Продолжая тему футбола, на вопрос о том, кому круче забить – «Зениту» или «Спартаку» Тюкавин не сомневаясь назвал «красно-белый» клуб.

Не упомянуть лед и фигурное катание Евгения не могла, она знала, что Константин хорошо катается на коньках и решила уточнить, не планирует ли он покорять новые горизонты. 

Уверенное скольжение у Тюканина – дело семейное, потому что его отец Александр Тюкавин один из самых титулованных игроков в мировом хоккее с мячом, а сам Константин в детстве параллельно занимался обоими видами спорта.

«Под какую песню кататься на коньках? Под Инстасамку, «За деньги – да», – пошутил Константин.

Все это и многое другое можно увидеть в новом интервью Евгении Медведевой.

7 комментариев

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burefan
Аа, так вот какое интервью разбили на 300 новостей
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Maksat S
Ей бы к своим… на ТНТ
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LLiriKK
Медведевой стало уж слишком много в спортивно-информационной среде. Лезет во все щели.
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Анна Лисина
Молодец, Матуа.. Хорошая тема у Жени с Динамо.
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Макс Шева
-За деньги всю карьеру проведёте в РПЛ не переходя в зарубежный чемпионат,развалив все свои амбиции?
- За деньги-да ,за деньги - да.( Тюкавин)
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Ахимассс
Тюкавину видимо надоел футбол. Превращается в Даню Милохина
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Mephisto_BLR
Медведева молодец, понравилась, немножко по обтесаться и будет топ ведущая в такого рода жанре.
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