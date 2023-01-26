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Отец Джоковича позирует с флагом России и портретом Путина, а самого Новака называют «рашистом»: чем он это заслужил?

Новак Джокович Новак Джокович
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В Австралии разгорается скандал с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Что случилось?

Флаг России стал причиной скандала в первый день Australian Open. В первом круге Камилла Рахимова играла с украинкой Катериной Байндль. На трибунах во время матча появилась группа из четырех мужчин, которые растянули российский флаг. По информации австралийских СМИ, из-за этого украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

В результате во вторник утром Tennis Australia запретила зрителям приносить флаги России и Беларуси на территорию турнира.

Но сербских болельщиков это не остановило. Вскоре после матча Джоковича с россиянином Андреем Рублевым, в котором Новак одержал убедительную победу и вышел в полуфинал Australian Open, сербские болельщики собрались у центрального стадиона турнира и кричали про дружбу России и Сербии.

У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, один мужчина был в футболке с буквой Z.

При чем тут Джокович?

Прошлым летом Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к Уимблдону

Это решение раскритиковали не только главные теннисные организации мира - Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) – но и первая ракетка мира Новак Джокович.

«Я всегда буду осуждать войну, будучи «ребенком войны». Все мы знаем, что случилось в Сербии в 1999 году, я знаю, какую эмоциональную травму это может оставить. Тем не менее я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно безумное. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — сказал Джокович.

А в октябре прошлого года на Astana Open, проходившем в Казахстане, Новак, разгромив чилийца Кристиана Гарина 6:1, 6:1, взял микрофон и обратился к залу на русском языке.

«Привет, Казахстан! Очень приятно быть здесь с вами! Спасибо за вашу поддержку! Я только учусь Я люблю вас! Рахмет!»

А буквально в этом месяце Джокович в соцсетях поздравил своих подписчиков с православным Рождеством.

«Поздравляю с Рождеством Христовым все православные народы», - написал Джокович на сербском языке. «С Рождеством Христовым», - добавил теннисист по-русски.

И что? Из-за этого скандал?

Нет, не из-за этого. Во вчерашней истории проявил себя отец Новака, год назад буквально «воевавший» со всем миром из-за поддельного сертификата сына о вакцинации, который стал причиной депортации серба из Австралии.

Срджан Джокович позировал с болельщиками, которые принесли на Australian Open те самые флаги России и ДНР.

Джокович-старший попал на видео, в котором он был вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия», державшим в руках флаг России с портретом президента Владимира Путина.

Кроме того, отходя от группы зрителей Джокович-старший сказал: «Да здравствуют русские».

Сообщается, что организаторы турнира уже обратились к команде и семье серба с требованием воздержаться от политических высказываний, а возможных санкциях в отношении серба и его команды пока не сообщалось.

22 комментария

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Stivi M.D.
Ответ BanY
Не путайте божий дар с яичницей. Почему вы молчали в тряпочку и делали вид, как уничтожают народ Донбасса? Как бомбили Белград мы тоже знаем - подло, мерзко... Ноете как "Леопольд подлый трус" - сами вы что сделали, чтобы всё остановить?
Уже даже самые упоротые патриоты перестали трындеть эту чушь про "домбили бомбас", когда вас начали насмех поднимать, а воз и ныне там
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Stivi M.D.
Ответ TOSHIBA
Твоя память автоматически стирается каждый год, или иногда получается вспоминать более ранние события?
Какие например?
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Bayern-fan
забавное совпадение: антиваксеры и ватаны зачастую одни и те же люди)))))))))))
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TOSHIBA
Ответ Stivi M.D.
Предлагаю тебе еще вспомнить, ну раз уж ты заговорил о фашистах, кто в лучших традициях фюрера напал в 4 утра год назад
Твоя память автоматически стирается каждый год, или иногда получается вспоминать более ранние события?
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-3
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Андрей Винтовой
Ответ BanY
Не путайте божий дар с яичницей. Почему вы молчали в тряпочку и делали вид, как уничтожают народ Донбасса? Как бомбили Белград мы тоже знаем - подло, мерзко... Ноете как "Леопольд подлый трус" - сами вы что сделали, чтобы всё остановить?
Про 8 лет еще надо написать и можно устраиваться на федеральные каналы
+1
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Stivi M.D.
Ответ TOSHIBA
Новака называют «рашистом» ======= Похоже Новака так называет только автор и и редакторы Спортса, которых подобные заголовки нисколько не смущают. Я бы перед тем как употреблять это слово в заголовках посоветовал вспомнить сколько жизней мы потеряли во Второй мировой войне против фашистов, может все таки не стоить так легкомысленно жонглировать этим оскорбительным определением?
Предлагаю тебе еще вспомнить, ну раз уж ты заговорил о фашистах, кто в лучших традициях фюрера напал в 4 утра год назад
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Киселёв
Какая-то гремучая смесь из провокаций
Автор, а вывод про "поддельный сертификат" Новака это на основании какого-то решения какого-то органа или тупо расследования в твиттере достаточно? Восхищаетесь Европой, только там пришлось бы следить за языком, чтобы не нарваться на иск
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TOSHIBA
Новака называют «рашистом»
=======

Похоже Новака так называет только автор и и редакторы Спортса, которых подобные заголовки нисколько не смущают.

Я бы перед тем как употреблять это слово в заголовках посоветовал вспомнить сколько жизней мы потеряли во Второй мировой войне против фашистов, может все таки не стоить так легкомысленно жонглировать этим оскорбительным определением?
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BanY
Ответ Stivi M.D.
Можно вывезти человека из табора, но табор из человека...
Можно развить интеллект, если он есть... А если у вас его нет, то бог не дал - мы не добавим.
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BanY
Ответ Stas Salesov
Интересно, найдется ли смелый журналист, кто спросит Новака на ПК, почему его отец поддерживает агрессию против Украины, при этом каждый раз после сливовицы ноет про безбожные бомбежки НАТО🤡
Не путайте божий дар с яичницей. Почему вы молчали в тряпочку и делали вид, как уничтожают народ Донбасса? Как бомбили Белград мы тоже знаем - подло, мерзко... Ноете как "Леопольд подлый трус" - сами вы что сделали, чтобы всё остановить?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Попов
Все правильно сделали сербы и русские братья, другого не было и не будет. Да здравствуют русские, все логично.
+3
-4
-1
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ak_
Ответ kadniv
А про "рашиста" в заголовке - это для чего? Притом в тексте про это не слова. Вы для какой аудитории-то пишете вообще?
Да на спорце заголовки правят отбитые на голову редакторы. Им лишь бы кликбейт впихнуть, хайпа побольше... Адекватность? Это не про них)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Боримир
Ответ Stas Salesov
Интересно, найдется ли смелый журналист, кто спросит Новака на ПК, почему его отец поддерживает агрессию против Украины, при этом каждый раз после сливовицы ноет про безбожные бомбежки НАТО🤡
Хорошая идея
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Metalloid
Ответ kadniv
А про "рашиста" в заголовке - это для чего? Притом в тексте про это не слова. Вы для какой аудитории-то пишете вообще?
Для той самой они пишут, отрабатывают, так сказать.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Боримир
Срджан уже давно известен скудоумием.

Новак корректен, а статья высосана из пальца
+3
-1
+2
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nicckk
А православие к чему тут вообще приплетено??
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tony_Montana
Никому не запрещено фотографироваться с Русскими и тем более выражать им симпатию! Особенно, Сербам!!!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Интересно, найдется ли смелый журналист, кто спросит Новака на ПК, почему его отец поддерживает агрессию против Украины, при этом каждый раз после сливовицы ноет про безбожные бомбежки НАТО🤡
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kadniv
А про "рашиста" в заголовке - это для чего? Притом в тексте про это не слова. Вы для какой аудитории-то пишете вообще?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hedgehog1301
Ответ Stivi M.D.
Можно вывезти человека из табора, но табор из человека...
яркий тому пример показываешь
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гончаров
Имеют на это право.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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