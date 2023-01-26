Отец Джоковича позирует с флагом России и портретом Путина, а самого Новака называют «рашистом»: чем он это заслужил?

В Австралии разгорается скандал с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Что случилось?

Флаг России стал причиной скандала в первый день Australian Open. В первом круге Камилла Рахимова играла с украинкой Катериной Байндль. На трибунах во время матча появилась группа из четырех мужчин, которые растянули российский флаг. По информации австралийских СМИ, из-за этого украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

В результате во вторник утром Tennis Australia запретила зрителям приносить флаги России и Беларуси на территорию турнира.

Но сербских болельщиков это не остановило. Вскоре после матча Джоковича с россиянином Андреем Рублевым, в котором Новак одержал убедительную победу и вышел в полуфинал Australian Open, сербские болельщики собрались у центрального стадиона турнира и кричали про дружбу России и Сербии.

У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, один мужчина был в футболке с буквой Z.

При чем тут Джокович?

Прошлым летом Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к Уимблдону

Это решение раскритиковали не только главные теннисные организации мира - Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) – но и первая ракетка мира Новак Джокович.

«Я всегда буду осуждать войну, будучи «ребенком войны». Все мы знаем, что случилось в Сербии в 1999 году, я знаю, какую эмоциональную травму это может оставить. Тем не менее я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно безумное. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — сказал Джокович.

А в октябре прошлого года на Astana Open, проходившем в Казахстане, Новак, разгромив чилийца Кристиана Гарина 6:1, 6:1, взял микрофон и обратился к залу на русском языке.

«Привет, Казахстан! Очень приятно быть здесь с вами! Спасибо за вашу поддержку! Я только учусь Я люблю вас! Рахмет!»

А буквально в этом месяце Джокович в соцсетях поздравил своих подписчиков с православным Рождеством.

«Поздравляю с Рождеством Христовым все православные народы», - написал Джокович на сербском языке. «С Рождеством Христовым», - добавил теннисист по-русски.

И что? Из-за этого скандал?

Нет, не из-за этого. Во вчерашней истории проявил себя отец Новака, год назад буквально «воевавший» со всем миром из-за поддельного сертификата сына о вакцинации, который стал причиной депортации серба из Австралии.

Срджан Джокович позировал с болельщиками, которые принесли на Australian Open те самые флаги России и ДНР.

Джокович-старший попал на видео, в котором он был вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия», державшим в руках флаг России с портретом президента Владимира Путина.

Кроме того, отходя от группы зрителей Джокович-старший сказал: «Да здравствуют русские».

Сообщается, что организаторы турнира уже обратились к команде и семье серба с требованием воздержаться от политических высказываний, а возможных санкциях в отношении серба и его команды пока не сообщалось.