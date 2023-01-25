27 лет назад вышла легендарная серия «Симпсонов». Гомера избил Майк Тайсон под ставшую культовой «Почему мы не можем быть друзьями?»

Гомер Симпсон – человек многих талантов.

Возможно вы не помните, но однажды Гомер пробовал себя в роли профессионального боксера.

В этом году будет 27-я годовщина серии «Гомер, они падают», которая стала третьим эпизодом восьмого сезона великого мультфильма. После того, как Барт Симпсон был лишен своего пояса учениками начальной школы Спрингфилда Джимбо, Кирни и Дольфом, Гомер вспомнил, что он любящий отец, и попытался вернуть его сыну. Тем не менее, все это привело к классическому исходу – Гомера избили родители детей в таверне Мо.

Мо пришлось вмешаться с дробовиком, чтобы защитить своего близкого друга и постоянного клиента, после чего, поведал Симпсону о своей злополучной боксерской карьере, предложил Гомеру пойти по его стопам.

Гомер сделал себе имя в Springfield Hobo Boxing Association, а бродяги, которых он избивал, умирали от усталости после неоднократных ударов в голову. Гомер поднялся через любительские ряды, став профессионалом. Режиссер «Гомера, они падают» Марк Киркланд и писатель Джонатан Кольер вошли на боксерскую сцену 1990-х годов с мастерским повествованием, познакомив нас с Люциусом Свитом, гениальной пародией на знаменитого боксерского промоутера Дона Кинга. Свит – бывший боксер Мо, прибыл с заманчивым предложением, услышав о подвигах Гомера на любительском ринге – выйти на поединок с Дредериком Татумом, который черпал вдохновение у легенды бокса Майка Тайсона.

Люциус сделал Мо аппетитное предложение: Татум выходит на ринг против Гомера после освобождения из тюрьмы. Люциус подсластил сделку, предложив хорошие деньги – не говоря уже о славе – если Гомер сможет продержаться три раунда против Татума. Разрываясь между своей лояльностью к Гомеру, как к другу, и возможностью достичь успеха, которого он никогда не добивался в своей боксерской карьере, Мо принял предложение Люциуса и занялся подготовкой поединка между Гомером и Татумом. Финальный бой Симпсона стал одним из самых знаковых событий на боксерском ринге.

Мардж умоляла остановить бой, тогда как толпа просила Татума снести голову Гомера – Мо сожалел, что убедил Симпсона в его непобедимости и сбежал с ринга. Позже Мо пришел в себя и доставил нам еще один знаковый момент в истории «Симпсонов», когда он залетел на ринг с помощью парамотора и поднял Гомера, прежде чем Татум смог нанести финальный удар в стиле Тайсона. Мо искупил вину? Вряд ли, особенно, если вспомнить, что Гомер серьезно повредил мозг, получив удара головой о металлические леса.

Даже сейчас «Гомер, они падают» является свидетельством некогда безупречной способности Симпсонов использовать мир спорта для блестящего повествования. Неудивительно, что фраза Гомера «почему мы не можем быть друзьями?» стала культовой для многих поклонников бокса, у которых нет ничего, кроме теплых воспоминаний об этом эпизоде 1996 года.

💭 «Идеальная песня для выхода на бой».

💭 «Я так сильно рассмеялся, когда увидел это впервые. Это лучшее использование этой песни в истории».

💭 «Я бы хотел, чтобы кто-то в UFC вышел под «Почему мы не можем быть друзьями?».

💭 «Я пришел на эту сцену и умираю от смеха. Какую песню мне играть?».

Можно с уверенностью сказать, что «Гомер, они падают» выдерживается как прекрасное вино, и короткая боксерская карьера Гомера не будет забыта поклонниками как бокса, так и «Симпсонов».