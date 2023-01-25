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Алена Косторная на Кубе: отдыхает с будущим партнером 🏖️ и пугает фотографиями фанатов 😱

Алена Косторная Алена Косторная
Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

В комментариях предположили, что здесь замешан вампир 🧛.

Вы уже слышали, что чемпионка Европы Алена Косторная планирует попробовать себя в парном катании. Но раньше, чем осенью дебюта ждать не приходится, поэтому девушка может позволить себе отдых на море и поближе познакомиться с партнером Георгием Куницей.

Есть ощущение, что их связывает не только фигурное катание? Ну да ладно.

Недавнее фото Алены с кубинского пляжа сильно напугало ее фанатов - на правом бедре у Косторной видны два больших красных пятна.

Есть предположения?

Источник: соцсети Алены Косторной.

40 комментариев

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Maturmalai
Ответ Akiss75
Она выставляет это на своей странице, сюда это несут , так называемые, журналисты, ну а уж подобного рода комментарии оставляют озабоченные мужики, больше некому 😆
Вы удивитесь, но есть кому.
+1
0
+1
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Akiss75
Ответ Maturmalai
Комментарий удален пользователем
Она выставляет это на своей странице, сюда это несут , так называемые, журналисты, ну а уж подобного рода комментарии оставляют озабоченные мужики, больше некому 😆
+2
0
+2
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Красная Звезда
На бедре шрамы после недавней операции. И кому какое дело до ее личной жизни, главное чтобы девочка была здорова и счастлива.
+5
0
+5
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Александр Кудрявцев
А для чего вообще такая информация где отдыхает и тем более с кем
+1
0
+1
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Ирина Семёнкина
ЗаСоСы это
+1
-3
-2
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Юрий Бирюков
Гнилой базар от злого автора статейки
+2
-1
+1
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Ветерок1
Ответ Maturmalai
Не знаю. Может быть ты сам комплексуешь, но не стоит свои чувства проецировать на других.
Мой рост 182 см. Не обязательнао быть маленьким, чтобы знать об этом их комплексе.
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Александр Скворцов
Ответ Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница Парное катание с Жорою Куницей!
Отдыхай Алёнушка, набирайся сил
И желаю, чтобы Жора на руках носил!
+1
0
+1
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Maturmalai
Ответ Ветерок1
Все маленькие комплексуют и хотят казаться выше. Удивляюсь, что этого кто-то не знает. Кто-то даже решается и идёт на операцию по удлиннению ног. И мужчины и женщины. Но самый доступный способ стать выше - носить обувь с высокой подошвой или каблуком.
Не знаю. Может быть ты сам комплексуешь, но не стоит свои чувства проецировать на других.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ветерок1
Ответ Maturmalai
У нее не ботинки, а босоножки на танкетке. Высокие туфли, по крайней мере время от времени, носят практически все женщины. Сомневаюсь, что все они страдают от комплексов, так что показатель этот - так себе.
Все маленькие комплексуют и хотят казаться выше. Удивляюсь, что этого кто-то не знает. Кто-то даже решается и идёт на операцию по удлиннению ног. И мужчины и женщины. Но самый доступный способ стать выше - носить обувь с высокой подошвой или каблуком.
0
-5
-5
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Евгений Спартак
Спортс.ру может хватит в новостях дня постоит всякую хреню?! Это вообще не относится к новостям спорта.
+9
-1
+8
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Maturmalai
Ответ Ветерок1
Судя по ботинкам - страдает. Все маленькие страдают от этого. Это никому не секрет.
У нее не ботинки, а босоножки на танкетке. Высокие туфли, по крайней мере время от времени, носят практически все женщины. Сомневаюсь, что все они страдают от комплексов, так что показатель этот - так себе.
+5
0
+5
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Ветерок1
Ответ Maturmalai
Судя по фотосессии, девушка от комплексов точно не страдает. И правильно делает.
Судя по ботинкам - страдает. Все маленькие страдают от этого. Это никому не секрет.
+2
-5
-3
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eld_14
Ответ Akiss75
Что за комментарии: "прешь ее", "знойная девица"...? Как будто мы не на спортивном сайте, а на сайте для озабоченных мужиков 🤣🤣🤣
Домохозяйки с ветки ФК подтянулись?
+2
-3
-1
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Revery
Ответ Tresk2
А правда, что за дырки на ляжке?
Так операцию на ноге же не так давно делали, видимо от неё и шрамы
+4
0
+4
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Anatiana
У Косторной слабо выражены мышцы. Даже пресс не смогла напрячь - просто втянула живот
+1
-7
-6
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Anatiana
Ответ Tresk2
А правда, что за дырки на ляжке?
Как будто скоба какая-то стояла
+1
-3
-2
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Maturmalai
Ответ Ветерок1
Туфленции высоченные какие. Комплекс маленького роста.
Судя по фотосессии, девушка от комплексов точно не страдает. И правильно делает.
+3
-1
+2
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Maturmalai
Ответ Akiss75
Что за комментарии: "прешь ее", "знойная девица"...? Как будто мы не на спортивном сайте, а на сайте для озабоченных мужиков 🤣🤣🤣
Комментарий удален
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Maturmalai
Ответ Noname No
Блин, почему фигуристы одеваются так, будто застряли в моде десятилетней давности?
Потому что за 10 лет ничего лучше не придумали модельеры.
+8
-1
+7
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Ветерок1
Туфленции высоченные какие. Комплекс маленького роста.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tresk2
А правда, что за дырки на ляжке?
+3
-2
+1
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Snowfan
Гоша, будь осторожен
+2
-1
+1
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Лутц-Ритт
Незнаю, что там с парным катанием выйдет, но смотрит Георгий на Алену... Просто ах)
+8
0
+8
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OnTuMyC
Ответ Akiss75
Что за комментарии: "прешь ее", "знойная девица"...? Как будто мы не на спортивном сайте, а на сайте для озабоченных мужиков 🤣🤣🤣
каком еще спортивном сайте? вы явно что то путаете
+4
-2
+2
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