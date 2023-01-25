Алена Косторная на Кубе: отдыхает с будущим партнером 🏖️ и пугает фотографиями фанатов 😱
В комментариях предположили, что здесь замешан вампир 🧛.
Вы уже слышали, что чемпионка Европы Алена Косторная планирует попробовать себя в парном катании. Но раньше, чем осенью дебюта ждать не приходится, поэтому девушка может позволить себе отдых на море и поближе познакомиться с партнером Георгием Куницей.
Есть ощущение, что их связывает не только фигурное катание? Ну да ладно.
Недавнее фото Алены с кубинского пляжа сильно напугало ее фанатов - на правом бедре у Косторной видны два больших красных пятна.
Есть предположения?
Источник: соцсети Алены Косторной.
И желаю, чтобы Жора на руках носил!