Алена Косторная на Кубе: отдыхает с будущим партнером 🏖️ и пугает фотографиями фанатов 😱

В комментариях предположили, что здесь замешан вампир 🧛.

Вы уже слышали, что чемпионка Европы Алена Косторная планирует попробовать себя в парном катании. Но раньше, чем осенью дебюта ждать не приходится, поэтому девушка может позволить себе отдых на море и поближе познакомиться с партнером Георгием Куницей.

Есть ощущение, что их связывает не только фигурное катание? Ну да ладно.

Недавнее фото Алены с кубинского пляжа сильно напугало ее фанатов - на правом бедре у Косторной видны два больших красных пятна.

Есть предположения?

Источник: соцсети Алены Косторной.