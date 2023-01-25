Майка Тайсона обвиняют в изнасиловании спустя 33 года. Все можно уладить за 5 миллионов долларов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон обвиняется в изнасиловании, совершенном в 1990 году.

Очередное обвинение поступило в начале января в Гражданский суд округа Олбани – женщина утверждает, что боксер изнасиловал ее в лимузине в начале 1990-х годов, недалеко от Нью-Йорка. Она просит пять миллионов долларов за нанесенный ущерб.

Предполагаемая жертва настаивает на том, чтобы остаться анонимной, потому что опасается нападения «СМИ, Тайсона и его фанатов». Женщина смогла подать в суд благодаря закону штата Нью-Йорк, который вступил в силу в конце ноября, позволяющий в течение года жертвам сексуального насилия претендовать на гражданский суд без страха ограничений.

В кратких показаниях от 23 декабря 2022 года и приложенных к разбирательству, заявительница говорит, что встретила боксера в начале 90-х годов в ночном клубе, а затем последовала за ним в лимузин, где он напал на нее, прежде чем изнасиловать. Она также обвиняет его в том, что он причинил ей о «физические и, прежде всего, психологические проблемы, которые преследовали ее в течение многих лет».

«Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать.

Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – заявила жертва.

Тем не менее, женщина согласно снять обвинения, если Майк выплатит ей 5 миллионов долларов.

Тайсон уже был обвинен в изнасиловании и осужден в 1992 году. Суд признал его виновным в сексуальном насилии Дезиры Вашингтон. Боксера приговорили к 10 годам тюрьмы, но он вышел спустя 4.