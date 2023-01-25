«У меня хорошо получается?». Евгения Медведева попробовала исполнить футбольный финт
Легендарные переступы.
Серебряная призерка олимпийских игр Евгения Медведева попробовала себя на футбольном поле. Женя вышла на футбольное поле «Динамо», где ее друг предложил попробовать исполнить один известный финт - переступы.
Возможно, ни в один другой футбольный прием не заложена такая порция потенциального унижения – причем одновременно и для атакующего, и для обороняющегося игрока. Во-первых, за переступами почти всегда следует либо удар, либо пас (ведь нападающий моментально получает и время, и пространство для продуманного решения) – а это означает, что одним неловким движением защитник легко может подставить всю команду.
Женя попробовала и, как говорит голос за кадром, у нее отлично получается.
Может начать футбольную карьеру? 23 - не возраст.
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