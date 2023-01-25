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«У меня хорошо получается?». Евгения Медведева попробовала исполнить футбольный финт

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Легендарные переступы.

Серебряная призерка олимпийских игр Евгения Медведева попробовала себя на футбольном поле. Женя вышла на футбольное поле «Динамо», где ее друг предложил попробовать исполнить один известный финт - переступы.

Возможно, ни в один другой футбольный прием не заложена такая порция потенциального унижения – причем одновременно и для атакующего, и для обороняющегося игрока. Во-первых, за переступами почти всегда следует либо удар, либо пас (ведь нападающий моментально получает и время, и пространство для продуманного решения) – а это означает, что одним неловким движением защитник легко может подставить всю команду.

Женя попробовала и, как говорит голос за кадром, у нее отлично получается.

Может начать футбольную карьеру? 23 - не возраст.

2 комментария

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pele_kan
теперь надо "проброс между ног" изучать 😉
0
-3
-3
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Леонид
Футболеры оцените 😅
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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