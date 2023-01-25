«Что дальше? Шоу «Кто сможет выжить после поножовщины?». Дану Уайта критикуют после запуска Лиги пощечин

Дана Уайт создал лигу пощечин, на которую его вдохновил автор «Дневника Хача».

Новое шоу Даны Уайта «Power Slap League» вызвало критику как со стороны поклонников боев, так и со стороны их неприятелей, и теперь осуждается даже нейробиологами.

Крис Новински, доктор философии в Гарварде и бывший рестлер, который критиковал пренебрежение спортивного мира к сотрясениям мозга, возмущен недавним клипом, в котором боец Крис Кеннеди показал последствия травмы головы.

«Это так грустно. Обратите внимание на судороги после черепно-мозговой травме. Возможно, он никогда не будет прежним. @danawhite и @TBSNetwork должно быть стыдно. Чистая эксплуатация. Что дальше, «Кто сможет пережить ножевые ранения?»., – написал Новински в Твиттере.

Этот вид спорта (если его можно так назвать) появился три года назад в России, где известный YouTube-блогер Амиран Сардаров, известный по влогу «Дневник хача», организовал шоу «Каменные лица», в котором участники сражались пощечинами.

Там даже появилась своя звезда – 170-килограммовый Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень».

Сардаров рассказывал, что Дана предлагал ему сотрудничество, но он отказался из-за невыгодных условий. Видимо, Уайт решил, что сможет сделать лигу не хуже, чем парень из России.

«Мне Дана написал в директ, а я в тот момент был в стриптиз-клубе, и английский мой очень плохой. Он мне говорит: «Можем прямо сейчас созвониться? У меня есть желание тебе предложить кое-что». Я говорю: «Да, конечно». У меня началась паника, а мы там чуть-чуть выпили. Зову менеджера и говорю: «У тебя есть тут кто-нибудь, кто говорит на английском?» Она приводит девушку — топлес голая. Звоню Дане на номер, говорю: «Мой английский очень плохой, сейчас переводчица будет». И мы на улице стоим, со стриптизершей разговариваем с Даной Уайтом», — говорил Сардаров в подкасте Main Event.

Амиран и Уайт встретились через месяц в Лос-Анджелесе. В этот раз переводчиком Сардарова выступал бывший резидент Comedy Club Таир Мамедов, но переговоры не получились. «Авторские права хотели забрать. Для меня не деньги были важны — я хотел выстрелить именно в Америке, но этого шанса не было бы, потому что в любой момент меня могли выкинуть. Хотели забрать права на все, даже на архив, который у меня был. Максимальный прогресс в переговорах — «Ну, хорошо, ты в России у себя делай, а на весь мир не можешь», — объяснил Амиран.

Этот «спорт» получил массу критики в октябре 2021 года, когда на шоу «Punchdown» во Вроцлаве, польский бодибилдер Артур «Валуш» Вальчак получил четыре удара и скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.

Польские власти начали расследование трагического случая, но серьезных наказаний не последовало. С тех пор «Punchdown» изменил свое название на «Slap Fighting Championship».

Похоже, что даже американцы, привыкшие к подобному контенту, находятся в шоке от происходящего.

Звезда НФЛ Стефон Диггс не мог поверить своим глазам после того, как увидел по телевизору новое шоу Даны Уайта.

Игрок «Баффало Биллс» написал: «Что я смотрю? Я больше никогда не включу телевизор, только Netflix. Это настоящий вид спорта?».

Уайт, однако, настаивает на том, что все меры по охране здоровья и безопасности серьезно соблюдаются: «Мы тратим огромные деньги, чтобы убедиться, что у нас в ринге два здоровых человека и надлежащая медицинская помощь во время и после него.

Более того, Уайт считает, что пощечины безопаснее, чем бокс, где бойцы могут пропускать сотни ударов за один бой.

«В Slap они получают от трех до пяти пощечин за битву. Боксеры принимают по 300-400 ударов за бой. Вы знаете, каков мой ответ на вашу критику? Если тебе это не нравится, не смотри. Переключи на «The Voice».

Вероятно, вы думаете, что участники, которые согласились на это, получают большие деньги? Хах, это же Дана Уайт. Бывший боец ММА рассказал, что ему предложили всего 3200 фунтов стерлингов за бой.

Эрик Спайсли, у которого было семь боев в UFC в период с 2016 по 2019 год, написал в Твиттере, что он получил устное предложение соревноваться в шоу пощечин, которое принесло бы ему 1624 фунта стерлингов, но сумму можно удвоить, если победить. Боец отказался, не желая калечить себя за «f***ing nuts».

Напоследок – вот вам лучшие «щелчки» из нового детища Уайта.