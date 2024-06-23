«Я продолжал спрашивать»: Ван Дейк рассказал, что говорил Энтони Тэйлору после гола Симонса в матче с Францией

Встреча Франции и Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата Европы закончилась нулевой ничьей. Главным эпизодом матча стала отмена гола Хави Симонса. Арбитр Энтони Тэйлор зафиксировал офсайд у Думфриса.

После игры представители сборной Нидерландов были недовольны. Ван Дейк настаивал на том, что гол было необходимо засчитать.

Пока Энтони Тэйлор ждал решения VAR, арбитра окружили капитаны сборных. Вирджил что-то настойчиво говорил судье.

Наконец защитник «Ливерпуля» рассказал , что в тот момент говорил Тэйлору:

«Я сказал ему, что видел уже много матчей на этом Евро и что все судейские решения принимались очень быстро. Поэтому я продолжал спрашивать его: «Почему ты делаешь это так долго?»

Разговоры не помогли, гол Симонса не был засчитан. Теперь в группе D образовалась напряженная ситуация: Франция и Голландия набрали по четыре очка, Австрия заработала три очка, а Польша уже упустила шанс на плей-офф.

В третьем туре группового этапа Евро-2024 Нидерланды сразятся с Австрией, а Франция сыграет с Польшей, матчи пройдут 25 июня. Подопечные Кумана проведут свою встречу на «Олимпиаштадионе» в Берлине.

Как думаете, кто из сборных вырвет себе путевку в плей-офф?