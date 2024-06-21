«Юрген придал мне уверенности»: Мак Аллистер рассказал о последней беседе с Клоппом

В беседе с аргентинским изданием TyC Sports Алексис Мак Аллистер сказал пару о «Ливерпуле»:

«Все идет гладко, это не клуб с раздутым самомнением, здесь все стараются помогать друг другу всеми возможными способами. Я играл на нескольких позициях, и мне это очень понравилось. Я счастлив быть в таком большом клубе, как «Ливерпуль».

Также Алексис рассказал о своем последнем разговоре с Юргеном Клоппом:

«В какой-то момент мы с ним обнялись, он сказал: «Жаль, что мы провели вместе всего один год». Юрген придал мне уверенности в том, что у меня все еще впереди. Он сказал мне то, что я и так знал, – я нахожусь в нужном месте, чтобы продолжать расти».

Аргентинец присоединился к «Ливерпулю» прошлым летом. В своем дебютном сезоне за «красных» Мак Аллистер провел 46 матчей во всех турнирах, он забил семь голов и отдал семь ассистов.

Сейчас Алексис помогает сборной Аргентины одержать победу на Копа Америка. В матче с Канадой полузащитник отдал результативную передачу на Хулиана Альвареса – Аргентина победила со счетом 2:0.

Как оцениваете дебютный сезон Мак Аллистера в «Ливерпуле»?