🎥 «Поэтому он так популярен». Милая реакция Слота на заряд Клоппа о новом тренере «Ливерпуля»

Арне Слот наконец официально вступил в новую должность. Голландец стал главным тренером «Ливерпуля», сменив на этом посту Юргена Клоппа.

«Красные» устроили для немецкого специалиста пышную церемонию прощания на «Энфилде». Юрген сказал много красивых слов о своей любви к мерсисайдцам. Он не забыл подготовить болельщиков к приезду нового тренера и спел песню о Слоте.

Арне высоко оценил поступок Клоппа:

«Сразу после того, как это произошло, я начал получать массу сообщений от людей, которые отправляли мне это видео! Думаю, это одна из причин, по которой Клопп так популярен здесь. Да, конечно, он брал трофеи, но сделать нечто такое для своего преемника...

Не думаю, что подобное происходило раньше – болельщики, не говоря уже о бывшем тренере, поют твое имя еще до того, как ты пришел в новый клуб. Думаю, это многое о нем [Клоппе] говорит. Иногда, когда я бываю в Зволле, где я живу, люди проходят мимо моего дома и поют эту песню».

Свой первый матч у руля «красных» Слот проведет 27 июля. Команда в рамках товарищеской игры встретится с «Бетисом». Предсезонку мерсисайдцы закончат 11 августа матчем с «Севильей» на «Энфилде».

Как вам слова Слота о Клоппе?