📹Клопп с игроками «Ливерпуля» оторвался на прощальной вечеринке. Он повторил знаменитый танец Теда Лассо 🕺

Умеют не только работать, но и отдыхать.

Последняя мерсисайдская неделя Юргена Клоппа выдалась более чем насыщенной. Он побывал на барбекю с игроками и тренерским штабом, сходил на ужин с легендой − сэром Алексом Фергюсоном, а затем провел последний матч на «Энфилде» против «Вулверхэмптона» (2:0) и очень мощно попрощался с The Kop и другими трибунами.

Однако воскресенье для немца и остальных закончилось не на стадионе, а в другом заведении. Команда в полном составе отправилась на прощальную вечеринку в местный ресторан, где все оторвались на всю катушку.

Скорее всего, во время корпоратива сняли большое количество видео, однако многие из этих роликов явно не для публикации. Несколько роликов все-таки утекли в сеть. Теперь болельщики знают, что Клопп не только отличный тренер, но и прекрасный танцор.

56-летний немец вышел на сцену к Джону Барнсу, исполнявшему трек The Sugarhill Gang − Rapper's Delight, а потом порвал танцпол.

Для Клоппа это был лишь разогрев. После он в толпе игроков «Ливерпуля» повторил танец, известный по сериалу «Тед Лассо». Герой Джейсона Судейкиса исполнил его в США, когда тренировал команду по американскому футболу, а затем повторил в «Ричмонде». Это был его первый и последний танец.

Кажется, что Клопп тоже смотрел этот великолепный сериал. Нам тебя будет не хватать, Юрген!