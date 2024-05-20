Фанаты «Ливерпуля» отмечают странное поведение Нуньеса и думают, что он уходит из клуба. Кажется, все надуманно

В последние недели форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес как будто бы посылает какие-то сигналы. Фанатам кажется, что таким образом футболист прощается с клубом и уже подумывает о новой команде.

Сперва уругваец полностью очистил свой профиль в инстаграме от фотографий, связанных с «Ливерпулем». Из футбольных теперь там остались только те, которые имеют отношение к сборной Уругвая.

Во время церемонии прощания с Юргеном Клоппом, которая прошла вчера, болельщики заметили еще два странных момента, которые подвязали к первому. Когда игроки выстроились в коридор, чтобы через него прошел тренер, Нуньес был единственным, кто не хлопал.

В момент, когда Юрген Клопп толкал прощальную речь в раздевалке, все игроки его внимательно слушали, а Дарвин сидел, подперев голову рукой.

На других стоп-кадрах видно, что в момент, когда раздевалка заинтересованно смотрела на тренера, уругваец занимался какими-то своими делами, как будто проявляя безразличие.

Все это очень стройно ложилось в теорию о том, что Дарвин Нуньес уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона. По крайней мере, так решили болельщики «красных».

Однако она вся рушится благодаря видео, снятому вечером после последнего матча Клоппа на «Энфилде». Команда отправилась на прощальную вечеринку, где Нуньес отжигал наравне со всеми.

Плохо выстроенная теория об уходе разрушается не лучшим доказательством обратного. Все вопросы еще две недели назад закрыл Фабрицио Романо .