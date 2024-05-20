«Тяжело... тяжело. Но жизнь продолжается». Ван Дейк – о последнем объятии с Клоппом

«Ливерпуль» завершил эру Юргена Клоппа на мажорной ноте, одержав победу над «Вулвз» (2:0) в воскресенье. Вирджил ван Дейк дал эмоциональное интервью Sky Sports после игры, выразив глубокое уважение и благодарность тренеру, который сыграл огромную роль в его успехах и успехах команды.

Ван Дейк сказал: «У меня нет слов, это очень эмоциональный день. «Ливерпуль» – это «Ливерпуль», это нечто особенное.

Это всегда был тяжелый день для всех, мы хотели победить, сделать свою работу, и теперь мы можем быть очень эмоциональными после игры, и мы будем такими.

Это было очень сложно, но мы сделали это, и я горжусь этим. Невозможно подготовиться к таким ситуациям, моментам, но в целом это был хороший день, и он заслужил каждую частичку любви, которую получает».

Когда Ван Дейка спросили о его последнем объятии с Клоппом на поле, он эмоционально ответил: «Тяжело... тяжело. Но жизнь продолжается».