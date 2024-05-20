Последняя речь Клоппа перед игроками «Ливерпуля»: парни убиты горем

Юрген Клопп попрощался с «Ливерпулем» после 9 лет работы. Вчера «красные» обыграли «Вулверхэмптон» и этот матч стал последним под руководством немецкого специалиста.

Юрген Клопп в последний раз выступил с речью перед своей командой - лица игроков говорят сами за себя.

Всем грустно, но каждый гордится тем, что является членом команды, созданной такой легендой «Ливерпуля», как Клопп.

Дарвин Нуньес был просто убит горем и не скрывал этого.