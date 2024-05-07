💥 Похоже, что про Клоппа выйдет сразу ДВА фильма! Один из них снимет сам «Ливерпуль»

В январе стало известно, что компания Lorton Entertainment снимет документальный фильм о последнем месяце Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Напомним, эта студия также работала над фильмами о Диего Марадоне и Уэйне Руни.

Daily Mail стало известно, что медиа-команда «скаузеров» снимает свой собственный многосерийный документальный фильм о немецком тренере, в котором покажет взгляд на его работу со своей стороны.

В фильме будут представлены интервью с Пепом Гвардиолой, Алексом Фергюсоном, Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти.

Ждём?