Трофеи и расходы топ-6 команд АПЛ с тех пор, как Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль»

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

За девять сезонов в клубе Клопп оживил «Ливерпуль», приведя его к первому чемпионскому титулу впервые за 30 лет.

В активе немецкого тренера также победа в Лиге чемпионов, Кубке Англии, Клубном чемпионате мира, Кубке лиги и Суперкубке УЕФА.

Самым большим достижением Клоппа стало завоевание этих трофеев и конкуренция с «Манчестер Сити» с наименьшими финансовыми расходами среди «шестерки лучших» АПЛ.

Sky Sports представил статистку расходов и трофеев топ-6 английских команд по сравнению с «Ливерпулем» с момента прихода Клоппа.