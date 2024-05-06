Дарвин удалил все фото с «Ливерпулем». Похоже, не выдержал очередной волны критики – появились инсайды об уходе

Дарвин Нуньес переживает трудные времена: ему снова достается за плохую реализацию. Критика прилетает как от фанатов, так и от СМИ. И не сказать, что незаслуженно: в этом сезоне он упустил еще больше моментов – забил на 8 мячей меньше ожидаемого (11 голов при 19 xG в 34 играх).

Похоже, в воскресенте была критическая точка: «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» 4:2, Салах, Гакпо, Диас и Эллиотт сыграли отлично – но Дарвин вышел на 15 минут и упустил опасный моменты на 0,47 xG.

Ожидаемо посыпались насмешки от фанатов и внезапно – инсайды об уходе из клуба летом. В понедельник уругваец удалил из соцсетей все фотографии, связанные с «Ливерпулем».

Хотя бы аватар и описание профиля остались прежними.