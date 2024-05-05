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📸Клопп в предпоследний раз в качестве тренера «Ливерпуля» услышал легендарную YNWA. Камера засняла его реакцию

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Летом уходит в годовой отпуск.

В 36-м туре «Ливерпуль» принимает на «Энфилде» «Тоттенхэм» и по состоянию на 52 минуту громит соперника со счетом 3:0. Это предпоследний домашний матч для Юргена Клоппа, который летом уйдет из клуба.

Перед началом игры зрители традиционно исполнили песню You'll Never Walk Alone, а камера специально выхватила немца, сидящего на скамейке запасных и взяла крупный план.

В последнем туре «Ливерпуль» дома примет «Вулверхэмптон». Скорее всего, это будет один из самых эмоциональных матчей для Юргена Клоппа, хотя уже сейчас он очевидно наслаждается каждым моментом.

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