«Давление спало»: Клопп рад, что «Ливерпуль» сыграет в ЛЧ, но не верит в шансы команды на победу в АПЛ

«Ливерпуль» возвращается в Лигу чемпионов. В следующем сезоне «красные» сыграют в главном клубном турнире Европы, с чем на пресс-конференции журналисты поздравили Юргена Клоппа.

Немец рассказал, как воспринял новость о проходе мерсисайдцев в ЛЧ:

«Вчера вечером я был по-настоящему счастлив. Теперь вы видите, как все работает. Сегодня мы говорим о квалификации [в ЛЧ]. И это после прошлого сезона, мы говорим о квалификации в Лигу чемпионов за три матча до завершения турнира. Это достижение. Всем так кажется? Может, и не всем, но для меня это так.

Я знаю, что математически у нас все еще есть шанс на титул [в АПЛ]. Если вы ожидаете, что я скажу, что это еще не конец, ладно, это еще не конец. Я это знаю, но, похоже, что это так [это конец]. Сейчас давление спало. Было бы здорово, если бы мы снова смогли играть в по-настоящему хороший футбол».

«Ливерпуль» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов после того, как «Тоттенхэм» уступил «Челси» в матче 26-го тура Премьер-лиги. Теперь «шпоры» математически не смогут догнать подопечных Клоппа.

Соскучились по матчам «Ливерпуля» в ЛЧ?