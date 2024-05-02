Трент Александер-Арнольд замечен на свидании с дочерью актера Джуда Лоу

Звезда сборной Англии и «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд наслаждается романтическими отношениями с дочерью-моделью знаменитого актера Джуда Лоу Айрис.

23-летняя Айрис и 25-летний Трент встретились в прошлом месяце во время съемок рекламы Guess Jeans и сразу почувствовали взаимный интерес.

«Они сразу нашли общий язык, обменялись номерами и начали подписываться друг на друга в Инстаграм. С тех пор они регулярно переписываются и видятся друг с другом», - сообщил инсайдер.

Пару поймали на свидании в Лондоне во вторник, после того как Тренту дали пару выходных.

Айрис живет в Лондоне, а Трент приехал в столицу после игры против «Вест Хэма».