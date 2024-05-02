Нуньес - одна из главных проблем «Ливерпуля» в этом сезоне: у колумбийца худшая реализация в ТОП-лигах

Дарвин слишком много транжирит моментов.

Нуньес хуже всех в топ-лигах реализует голевые моменты. Нападающий «Ливерпуля» в текущем сезоне использовал лишь 6 явных возможностей поразить ворота соперника из 31. Таким образом, уругваец конвертировал в голы 19,4% шансов.

В десятку худших в топ-чемпионатах входят:

1. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 19,4% (6 моментов из 31).

2. Душан Влахович («Ювентус») – 21,7% (5 из 23).

3. Акор Адамс («Монпелье») – 26,1% (6 из 23).

4. Николас Джексон* («Челси») – 29,2% (7 из 24).

5. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 32,1% (9 из 28).

6–7. Роберт Левандовски («Барселона») – 33,3% (9 из 27).

6–7. Саму Омородион («Алавес») – 33,3% (8 из 24).

8. Альваро Мората («Атлетико») – 34,4% (11 из 32).

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 34,8% (16 из 46).

10. Винисиус Жуниор («Реал») – 36,4% (8 из 22).

А вот ТОП промахов Дарвина в этом сезоне - забей он эти мячи, и сезон для «красных» мог сложиться совсем иначе.