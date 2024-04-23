Фабрицио Романо сообщает, что Аморим вряд ли возглавит «Вест Хэм». Переговоры с «Ливерпулем» на паузе

По сведениям CNN, Рубен Аморим и его агент провели переговоры с руководством «Вест Хэма» в Лондоне. «Молотобойцы» готовы платить тренеру больше того, что ему предлагает «Ливерпуль», добавляет A Bola.

Но, как пишет Фабрицио Романо, португалец вряд ли возглавит лондонский клуб:

«Обновленная информация по ситуации с Рубеном Аморимом.

После первого раунда переговоров маловероятно, что Аморим станет новым тренером «Вест Хэма». Ожидается, что после встречи в Лондоне переговоры не продвинутся.

Переговоры о подписании контракта с «Ливерпулем» стоят на паузе с прошлой недели. Аморим открыт к предложениям».

В то же время пресса называет нового кандидата на роль преемника Клоппа. По сведениям The Times, фаворитом на должность нового тренера «Ливерпуля» стал Арне Слот .

Как вам такие новости?