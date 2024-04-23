Фабрицио Романо сообщает, что Аморим вряд ли возглавит «Вест Хэм». Переговоры с «Ливерпулем» на паузе
По сведениям CNN, Рубен Аморим и его агент провели переговоры с руководством «Вест Хэма» в Лондоне. «Молотобойцы» готовы платить тренеру больше того, что ему предлагает «Ливерпуль», добавляет A Bola.
Но, как пишет Фабрицио Романо, португалец вряд ли возглавит лондонский клуб:
«Обновленная информация по ситуации с Рубеном Аморимом.
После первого раунда переговоров маловероятно, что Аморим станет новым тренером «Вест Хэма». Ожидается, что после встречи в Лондоне переговоры не продвинутся.
Переговоры о подписании контракта с «Ливерпулем» стоят на паузе с прошлой недели. Аморим открыт к предложениям».
В то же время пресса называет нового кандидата на роль преемника Клоппа. По сведениям The Times, фаворитом на должность нового тренера «Ливерпуля» стал Арне Слот.
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