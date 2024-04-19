Юрген Клопп попрощался с болельщиками в последнем матче с «Ливерпулем» в Европе

Юргену Клоппу не удастся заполучить еще один европейский трофей в «Ливерпуле», поскольку в четверг «красные» вылетели из Лиги Европы во время противостояния с «Аталантой».

В первом матче англичане пропустили три гола на «Энфилде» (0:3) и не смогли отыграться в выездном матче (1:0)

Единственный гол Мо Салаха во втором тайме стал последним при Юргене Клоппе на посту тренера команды.

После игры Юрген подошел, чтобы аплодировать болельщикам «красных», приехавшим в Италию, и снял кепку в знак благодарности и завершения европейского путешествия с «Ливерпулем»

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