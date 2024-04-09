ПФА номинировала Мак Аллистера на награду игроку месяца. За приз с Алексисом поборются пять футболистов

Мак Аллистер попал в шорт-лист претендентов на награду игроку месяца в АПЛ по версии фанатов. При голосовании должны учитываться результаты футболистов за март.

За приз с Алексисом поборются Александер Исак («Ньюкасл), Энтойн Семеньо («Борнмут»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал) и Родри («Манчестер Сити»).

В марте «Ливерпуль» провел три матча в Премьер-лиге. В игре с «Ман Сити» аргентинец забил единственный гол своей команды. В играх с «Ноттингем Форест» и «Брайтоном» Алексис отдал голевые.

Победитель будет выбран путем голосования болельщиков на официальном сайте PFA .

Как думаете, кому достанется награда?